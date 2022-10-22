عرعر26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية موعدَ قبول طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية "بنين - بنات" وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة،الذي يبدأ من يوم غدٍ ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر بوابة القبول الموحّد الإلكترونية "قبولي".ودعت الإدارة المتقدمين إلى الاطلاع على الشروط وتعبئة الطلب، مع مراعاة دقة إدخال البيانات من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //20:58ت م0092