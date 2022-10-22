المنامة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واساستقبلَ الملكُ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، سموَّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارته البحرين؛ للمشاركة في اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البحرين والإمارات.ونقلَ سموُّ وزيرِ الخارجية خلال الاستقبال تحياتِ وتقديرَ صاحبِ السموِّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه صاحبِ السموِّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء، فيما كلَّف الملكُ حمد بن عيسى آل خليفة الوزيرَ بنقل تحياته إلى صاحبِ السموِّ رئيس الدولة، وصاحبِ السموِّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخلص تمنياته لشعب دولة الإمارات بالمزيد من التطور والرفعة.وأكدَ ملكُ البحرينِ اعتزازَه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين، التي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك، مشيداً بنتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة، وجهودها المثمرة على صعيد تعزيز مسارات التعاون والتكامل، وفتح آفاق جديدة للتنسيق المتبادل في مختلف الجوانب؛ بما يعود بالخير والازدهار على البلدين.// انتهى //21:23ت م0093