الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسخضعت الخيل المشاركة في بطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز على مضمار الدرعية لعناية فائقة؛ ابتداء من نقطة الانطلاق من مطار لييج في بلجيكا وصولاً إلى نقطة الوصول في الرياض.وأظهرت رحلة الساعات الثماني والنصف رعاية كبيرة بجياد أبطال الفروسية المشاركين في البطولة على مدى رحلتين جويتين، كما تجسد الاهتمام الكبير بالخيل البالغ عددها 100، حيث تسبق الرحلة آلية دقيقة لنقلها؛ تشمل تجهيز كبائن خاصة تتسع الواحدة لثلاثة من الخيل، ثم نقل الكبائن بعناية فائقة إلى الطائرة، كما يتم وضع واقي الأقدام المخصص للسفر لحماية الخيل من الإصابات خلال الرحلة.وتستكمل هذه الإجراءات بعمل فحوصات للخيل، وسحب الدم منها، إضافة إلى استكمال التطعيمات اللازمة بحسب الدولة المستضيفة، وكذلك تجهيز أدوات السلامة الخاصة بالسفر.// انتهى //21:24ت م0094