تبوك 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ،مواعيدَ القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات للفصل التدريبي الثاني لعام 1444 هـ ، في الفتره الصباحية والمسائية .وأوضحَ مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، أن مواعيدَ التسجيل ستبدأ من الغد وتستمر حتى 02 / 04 / 1444 هـ، لبرامج الدبلوم للفترتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات ،ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ،داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، مبيناً أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration// انتهى //21:30ت م0095