حائل 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأطلق مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أمس، " القافلة الصحية " من مخيم الصحة على الركايب، وذلك ضمن الفعاليات التي تقدمها الخيمة الصحية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، المُقامة في مزاد تربة حائل للإبل، حيث تقدم الخيمة الخدمات الإسعافية والتوعوية يومياً لزوار المهرجان.وبين مدير صحة حائل أن هذا القافلة تعيد التذكير بدور الإبل الأصيل كوسيلة نقل للمرضى والمصابين قديماً، مشيراً إلى أن الإبل تحظى بمكانة كبيرة لدى العرب بسبب دروها الكبير على مر التاريخ في التجارة والنقل, حيث لعبت دوراً مهماً في توحيد المملكة على يد الملك المؤسس - طيب الله ثراه- الذي قاد ورجاله حملات التوحيد معتمدين بعد الله عليها في تنقلهم, وغذائهم بأكل لحومها وشرب حليبها، وكذلك في اعتمادهم عليها في توصيل البريد في بيئة صحراوية تمتد أطرافها على مساحة كبيرة من الرمال والظروف المناخية الصعبة.// انتهى //22:05ت م0098