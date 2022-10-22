الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستستعرضُ نخبة فرسان العالم في قفز الحواجز مهاراتها على حلبة موسم الدرعية 2022 في محاولة لخطف لقب بطولة لونجين الشهيرة، كما أسهم المصمم الإيطالي يوليانو فيزاني في زيادة مستوى التنافسية وجعلها أكثرَ حماسةً وتحدياً؛ من خلال تصميم الحواجز بطريقة تبرز جمالية الأداء لأفضل الفرسان والجياد.ورسم المصمم الإيطالي ذو الستة والخمسين عاماً بخبرة تجاوزت 15 عاماً؛ خارطة تصميمية تسهم في رفع التحدي وزيادة التنافسية على لقب البطولة، الذي يمثل اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين حول العالم.واعتاد فيزاني القدوم إلى المملكة مع مساعده السعودي سمير الجعيد، حيث يرى أن رياضة قفز الحواجز لها مستقبل باهر، إذْ تجمع أفضل فرسان العالم وأفضل الجياد، كما تشهد نتائج ومستويات متميزة.// انتهى //22:22ت م0099