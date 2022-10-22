الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسيشاركُ فريقُ عمل مسرحية "معرض الأرجل الخشبية" بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ضمن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي المقام خلال المدة من 22-28 أكتوبر في جمهورية مصر العربية، بتقديم عرضه يوم الثلاثاء 25 أكتوبر على مسرح نهاد صليحة بالقاهرة، بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية.واشتقَّت المسرحية أحداثَها من المجموعة القصصية "دوزان" ليوسف ضمرة، التي تتحدث عن فنانٍ تشكيلي شاب كان يرصد مظاهر دمار الحرب لبلدته من مرسمه المطل على الشارع، ويوثِّق ذلك عبر لوحاته، وطاردته أعين وأحاديث تجار الحروب، في الوقت الذي كان يسعى من خلال لوحاته لفضحهم، ليجد نفسه يتأرجح بين قرارين، البقاء في البلدة مع ما يحمله ذلك من مخاطر، أو الرحيل المطالب به من أهله، وهي من تأليف وتمثيل كلٍّ من؛ كميل العلي، ومحمد آل محسن، وسينوغرافيا وإخراج الدكتور مخلد الزيودي.وجاء اختيار فريق عمل المسرحية بعد أن فاز بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الجامعات السعودية الذي نظَّمَته جامعة جازان ديسمبر 2021م؛ لتمنحه الهيئة على إثرها جائزتها المتمثلة في دعم مشاركة الفريق بمهرجانٍ إقليمي أو دولي مخصص للمسرح الجامعي.وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة تمثيل المملكة دولياً؛ بهدف تعزيز حضور قطاع المسرح والفنون الأدائية السعودي في المحافل الدولية، وتمكين المواهب المسرحية الشابة من اكتشاف رؤى ومعارف مبتكرة مستمدة من التجارب الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل المعرفة والمثاقفة بين المسرح السعودي والمسرح الدولي.// انتهى //22:33ت م0101