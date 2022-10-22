عام / الكلية التقنية بطريف تبدأُ غداً استقبالَ طلبات التسجيل للفصل التدريبي الثاني
السبت 1444/3/26 هـ الموافق 2022/10/22 م واس
طريف 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واس
تبدأ الكلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية غداً فتحَ باب القبول للتسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكلية للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ.
وأوضحت الكلية أن التسجيل -الذي يستمر خمسة أيام- سيكون متاحاً لخريجي الثانوية العامة في جميع أقسام الكلية، داعيةً الراغبين إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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