طريف 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية غداً فتحَ باب القبول للتسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكلية للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ.وأوضحت الكلية أن التسجيل -الذي يستمر خمسة أيام- سيكون متاحاً لخريجي الثانوية العامة في جميع أقسام الكلية، داعيةً الراغبين إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //22:46ت م0103