الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسيُقيم نادي سولت "فعالية الخير" الجمعة المقبل بالتعاون مع اللجنة السعودية لليوغا.وتتضمَّن الفعاليةُ عدةَ أنشطة مختلفة ومتنوعة لرياضة اليوغا، وذلك على شاطئ "الهاف مون" بالمنطقة الشرقية، وتضمُّ العديد من الدروس الخاصة باليوغا التي تناسب مختلف الأعمار، وسيتم توفير الدروس عبر فترتين، فترة صباحية وأخرى مسائية، على أن تبدأ الفترة الصباحية الـ 7 صباحاً حتى الـ 11 ظهراً، فيما تنطلق الفترة المسائية من الـ 3 عصراً حتى الـ 8 مساءً.وأوضحَت المدير العام للشركة المنظمة للفعالية نجاح الحسان، أن الفعالية تُعدُّ الأولى من نوعها التي يطلقها ويحتضنها القطاع الخاص، وتستهدف تحقيق حزمة من الأهداف، من أبرزها؛ المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم الرياضة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، وإثراء المحتوى المحلي الخاص بالقطاع الرياضي بشكل عام، ورياضة اليوغا بشكل خاص، وإبراز كفاءة وقدرة المرأة السعودية من حيث التدريب والممارسة، والسعي للتوعية بأهمية ممارسة رياضة اليوغا وإبراز أهميتها والفوائد الكثيرة والمتعددة التي تحققها رياضة اليوغا لتحسين جودة الحياة.وأشارت إلى الهدف من إطلاق هذه الفعالية التي يحتضنها القطاع الخاص، الساعي إلى أن تصبح نموذجاً يحتذى به بالنسبة للقطاع الخاص، والمشاركة بإسهامات فعّالة مع الجهات والقطاعات الحكومية، كشريك مهم في نشر رياضة اليوغا بين القطاعات المختلفة.بدورها، أوضحَت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المزروعي، أن الفعالية مجتمعية وتسهم في تحفيز مشاركة المجتمع، كبادرة من القطاع الخاص لدعم القطاع الخاص لرياضة اليوغا، وحثَّت الجميع من محبي وممارسي ومحترفي رياضة اليوغا على المشاركة في مثل هذه الفعاليات المتميزة. متمنية أن يشاهدوا الكثير من هذه الفعاليات التي يقيمها القطاع الخاص في القريب العاجل.وأكدت استعداد اللجنة لتقديم مختلف أنواع الدعم لإنجاح مثل هذه الفعاليات والأنشطة النوعية، فهذا جزء من منظومة عمل اللجنة التي تهدف إلى تحقيق ريادة المملكة في رياضة اليوغا، من خلال زيادة عدد الممارسين، ونشر الوعي والتحفيز لممارستها كنمط حياة لجميع فئات المجتمع ولمختلف الأعمار، وبناء جيل من محبي رياضة اليوغا؛ للتمتع بالصحة البدنية والنفسية.// انتهى //22:47ت م0104