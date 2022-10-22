الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه للفئات السنية "الناشئين والشباب والأولمبي" اليوم للمشاركة في بطولة العالم للفئات السنية للكاراتيه المقامة في قونية بتركيا في الفترة من 24 حتى 31 نوفمبر 2022م.واستعد الأخضر للبطولة بعد معسكر إعدادي داخلي بالرياض استمر لمدة 20 يومًا تحت إشراف مدرب الكاتا الدكتور رضا يوسف ومدربي القتال منير أفقير ويورجان.// انتهى //22:50ت م0105