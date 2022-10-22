الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة؛ التي تقام بمقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حاجز الثلاثة ملايين ريال.وشهدت الليلة الـ16 من ليالي المزاد عرض ثلاثة صقور، بيعت بمبلغ 225 ألف ريال، ليصل إجمالي المبيعات إلى ثلاثة ملايين و242 ألف ريال.وجاءت البداية مع الصقر الأول (شاهين فرخ)، طرح الشعيبة للطاروح أحمد محمد العتيبي وتم بيعه بـ120 ألف ريال، تلاه الصقر الثاني من نوع (شاهين فرخ) طرح الشعيبة للطاروح محمد فرح بن وشطان القحطاني وتم بيعه بمبلغ 45 ألف ريال.وكان ختام الليلة مع الصقر الثالث (شاهين فرخ) طرح الدبدبة للطواريح بدر كريم ضحوي العنزي وعبدالكريم رمضان الفدعاني وعلي سعيد التبيلي وعلي سالم الجعيدي، وتم بيعه بـ160 ألف ريال.عقب المزاد، أُجري سحب على جهاز تتبع للصقور، حيث تأتي هذه الجائزة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي لدعم وتشجيع الصقارين والطواريح.ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصَّات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //22:51ت م0106