القاهرة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأقيمت اليوم منافسات اليوم الحادي عشر من بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر.وشهد اليوم إقامة منافسات 25 مترا مسدسا، و10 أمتار مسدس ضغط هواء، و50 مترا بندقية 3 أوضاع.ففي منافسات 25 مترا مسدسا - سيدات - نجح المنتخب الكوري الجنوبي في حصد الميدالية الذهبية، وفاز منتخب الصين بالميدالية الفضية، فيما توج منتخب ألمانيا بالميدالية البرونزية.وعلى صعيد منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء - فرق مختلط ناشئين - حصد منتخب الهند الميدالية الذهبية والميدالية الفضية، بينما حقق منتخبا الصين وألمانيا الميدالية البرونزية.وفي منافسات 50 مترا بندقية 3 أوضاع - رجال - تمكن منتخب أوكرانيا من حصد المركز الأول والميدالية الذهبية فيما فاز منتخب بولندا بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحقق منتخب النرويج المركز الثالث والميدالية البرونزية.يذكر أن بطولة العالم للرماية تقام بمشاركة أكثر من 1041 راميا ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.// انتهى //22:55ت م0107