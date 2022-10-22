الأحساء 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية بالأحساء يوم غد، فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي لخريجي الثانوية، الذي يستمر إلى الخميس المقبل "الساعة 12 ظهراً" .وأوضحَ عميد الكلية صالح الرزيحان أنه سيتاح التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي في 8 تخصصات هي : تقنيات الأعمال المكتبية، تقنيات محاسبية، تقنية البرمجة وتطوير الويب، تقنية الدعم الفني للحاسب، تقنية شبكات الحاسب، تقنية التبريد وتكييف الهواء، تقنية الصيانة الميكانيكية، وتقنية المحركات والمركبات، أما برنامج الدبلوم المسائي فسيتاح التسجيل فيه بـ 6 تخصصات هي: تقنيات الأعمال المكتبية، تقنيات محاسبية، تقنية الدعم الفني للحاسب، تقنية شبكات الحاسب، تقنية التبريد وتكييف الهواء، تقنية الصيانة الميكانيكية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط التالي: https://adm-tvtc.medad.com/registration.وشددت الكلية على المتدربين أن يتحروا الدقة أثناء تعبئة الطلب، وإرساله آلياً، مبينةً أنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، موضحةً أهمية الاطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال بوابة قبولي.// انتهى //23:00ت م0108