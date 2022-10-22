الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس موسم الدرعية اليوم، الفارس البريطاني بين ماير ببطولة جولات لونجين العالمية لقفز الحواجز بعد انتهاء جولاتها في 15 مدينة حول العالم، كما توج سموه الفائزين الثلاثة بجولة الرياض، وسط حضور مميز ومتابعة عالمية كبيرة للحدث الرياضي بالدرعية التاريخية.كما توج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية فريق BERLIN EAGLES بلقب بطل دوري الأبطال العالمي، وتوج فريق ST TROPEZ PIRATES بطل جولة الرياض الختامية للفرق.وشهدت البطولة منافسة 50 فارساً يمثلون 19 دولة حول العالم، بعد أن تم استضافتها في 14 مدينة من جميع أنحاء العالم، واشتعلت المنافسة بين الفرق على الترتيب العام للبطولة بين الفارس بن ماير والفارس بيتر ديفوس والألماني كرستيان أهلمان، ومالين باريارد جونسن، وألين بيرترا، وكونير ماكس وذلك للفوز بالمسابقة على اكتساب الوقت وتجنب الأخطاء.وشارك فرسان وفارسات من المملكة منهم عبدالله الشربتلي وعبدالرحمن الراجحي، ومشاري الحربي، وخالد المبطي، وسعد العجمي، وأكثر من 65 فارسًا وفارسة ضمن الأشواط المصاحبة التي أضيفت من الاتحاد السعودي للفروسية.وتنافس الفرسان في ختام ثالث أيام البطولة على الشوط التاسع المسمى بشوط الاتحاد السعودي للفروسية، والذي حقق فيه الفارس عبدالله الشربتلي المركز الأول بزمن 50:00 ثانية بجولة نظيفة دون أخطاء، فيما فاز بالشوط العاشر المسمى بشوط شركة رياضة الفروسية للفعاليات الفارس سعد العجمي بزمن 38:59 ثانية جولة نظيفة بدون أخطاء.يذكر أن بطولة لونجين لأبطال قفز الحواجز تعد ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي أصبح من أهم الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية في المنطقة، إذ تهدف هيئة الدرعية إلى جذب أكثر من 25 مليون زائر سنويًا لهذه المنطقة التي تحتضن العديد من المتاحف والفنادق والمتاجر والمطاعم، لتكون وجهة عالمية للثقافة والترفيه والتسويق والضيافة.// انتهى //23:11ت م0109