ابها 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية للبنين بمحافظة ظهران الجنوب غداً فتح باب القبول للتسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكلية للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ.وأوضحت الكلية أن التسجيل -الذي يستمر خمسة أيام- سيكون متاحا لخريجي الثانوية العامة في تخصصات الإدارة المكتبية والدعم الفني ، داعية الراغبين في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل إلى زيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //23:36ت م0110