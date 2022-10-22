الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متخصصة.ويواصل المنتخب غدًا تدريباته بحصة مسائية، ضمن معسكره الذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.يُذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 وضعت الأخضر في المجموعة الثانية مع منتخبي البحرين وسوريا، في البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.// انتهى //23:44ت م0111