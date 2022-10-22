الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية للبنين بالرياض يوم غد الأحد 27 ربيع الأول الموافق 23 أكتوبر ولمدة خمسة أيام استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1444هـ.عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني(بوابة قبولي) .وأوضح عميد الكلية عبدالرحمن الحامد أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها, داعيًا المتقدمين إلى الاطلاع على تخصصات الكلية الصباحية والمسائية وكذلك ضرورة معرفة إجراءات وشروط القبول والتسجيل عبر البوابة.// انتهى //23:51ت م0112