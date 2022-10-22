حائل 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسسجل مزاد الإبل في المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع إمارة منطقة حائل مبيعات متميزة في "مزاد النوادر" خلال اليومين الماضيين في عددٍ من الصفقات التي تمت بين المهتمين بالإبل، حيث قدرت المبالغ السوقية فيها خلال اليومين الماضيين ثلاثة ملايين ريال.ويعد المزاد مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي، حيث سجل حراج المزاد الخارجي وشبوك ملاك الإبل في مواقعهم أكثر من 500 ألف ريال.وبيّن المنظمون أن المزاد يحظى بمتابعة مباشرة من سمو أمير حائل الذي يحرص على تنوع وشمولية البرامج المصاحبة، مما يُسهم في دعم اقتصاديات الإبل وموروثها العريق، ويخلق ميزة تنافسية اقتصادية ودعمًا للفرص الاستثمارية في المجال.// انتهى //23:51ت م0113