رفحاء 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية بمحافظة رفحاء والمعهد الثانوي الصناعي يوم غدٍ فتح باب القبول والتسجيل للدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1444هـ.وأوضحت الكلية أن التقديم إلكترونياً، في أقسام الكلية لتخصصات (الدعم الفني، والموارد البشرية، السلامة والصحة المهنية)، كما بين المعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة بدء القبول غداً لخريجي المرحلة المتوسطة والأول ثانوي والثاني ثانوي للبنين، في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف, لمدة ثلاث سنوات لخريجي الثالث متوسط،والأول ثانوي، والثاني ثانوي، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد في تخصص تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.ويستمر القبول في الكلية والمعهد إلى 2-4-1444هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:"قبولي" عبر الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //23:53ت م0115