الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستأهل فريقا ماغديبورغ الألماني وبرشلونة الإسباني، إلى المباراة النهائية من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" الـ15، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتختتم منافساتها مساء غدٍ، بإقامة المباراة النهائية ولقاءات تحديد المراكز.وستنطلق المباراة النهائية عند الساعة الـ8:30، والتي تجمع بين فريق ماغديبورغ وبرشلونة للمرة الثانية على التوالي، بعد فوز الأول على فريق الأهلي المصري في اللقاء الأول من الدور نصف النهائي بنتيجة 28-36، فيما تغلب الثاني على فريق كيلسي البولندي في اللقاء الثاني بنتيجة 28-39، ليعلن برشلونة نفسه طرفاً في النهائي للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة في تاريخه، فيما تأهل ماغديبورغ للمرة الثانية على التوالي.وضمن مباريات تحديد المراكز، يلتقي فريق الأهلي المصري مع فريق كيلسي البولندي، للمنافسة على المركز الثالث، في اللقاء الذي سينطلق عند الساعة السادسة مساءً.ويلتقي ممثل الوطن فريق الخليج السعودي بنظيره الترجي التونسي عند الـ 3:30 عصراً، للمنافسة على المركزين الخامس والسادس، بعد فوز الخليج على منافسه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 32-35، فيما تمكن الترجي من تجاوز عقبة تاوباتي برميات السبعة أمتار، بعد تعادل الفريقين 31-31، ليلعب تاوباتي البرازيلي مع فريق بنفيكا البرتغالي عند الـ 1:30 ظهرًا، لتحديد المركزين السابع والثامن.وفي لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر، يلتقي ممثل الوطن فريق مضر بفريق الكويت الكويتي عند الـ11:30 ظهرًا، فيما يلعب فريق سيدني الأسترالي أمام فريق مينيستروس المكسيكي عند الـ9:30 صباحًا، لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.// انتهى //23:54ت م0116