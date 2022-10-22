العارضة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية بمحافظة العارضة اليوم الأحد ، استقبال طلبات القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.وأوضح عميد الكلية المهندس علي جريبي، أن التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة أيام، سيكون متاحاً في تخصص الآلات والمعدات الكهربائية، وقسم التقنية الميكانيكية تخصصات تقنية التكييف وتبريد الهواء، وتقنية الحاسب و الوسائط المتعددة وتطبيقات الويب.ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني "بوابة قبولي"، وتحرّي الدقة في إدخال البيانات وطباعتها, مبيناً أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد مراجعته لمقر الكلية.// انتهى //00:39ت م0002