جدة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسزار معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مقر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا" -الجهاز المتفرع عن المنظمة-، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في إسطنبول.والتقى معالي الأمين العام خلال الزيارة بمدير عام المركز الدكتور محمود إرول قليج، واستمع منه لشرح عن عمل المركز، والمشاريع التي يضطلع بها.وأكد معاليه على مواصلة دعم الأمانة العامة للمركز والبرامج التي يقوم بها.// انتهى //01:14ت م0004