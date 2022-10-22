الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيديو إعلان موسم الرياض 2022، بمشاهد مميزة ومجموعة من المؤثرات المؤداة من قِبل مشاهير عالميين في مجالات الفن والرياضة.وشارك بفيديو إعلان موسم الرياض بنسخته الثالثة، التي تحمل شعار "فوق الخيال"، نجومٌ عالميون في الرياضة والموسيقى من أصول عربية، حيث ظهروا وهم يتجولون في مناطق الموسم المتنوعة، والمحتوية على مختلف ألوان وخيارات الترفيه المحلية والعالمية.وتضمن فيديو الإعلان على مجموعة من المؤثرات الصوتية التي تعكس مدى تنوع الفعاليات الترفيهية بمناطق الموسم الـ 15، وعالمية الحدث الذي يعيش نسخته الثالثة "فوق الخيال".ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.// انتهى //02:00ت م0005