إسطنبول 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، معالي الأمين العام الأسبق للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو في مقر إقامته، وذلك على هامش حضور معالي الأمين العام الدورة الثانية للمؤتمر الإعلامي لوزراء الإعلام المنعقدة في إسطنبول.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء القضايا المختلفة في العالم الإسلامي، وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار في الدول الأعضاء في المنظمة، وكيفية الاستفادة من التجارب السابقة في التعامل مع التحديات الراهنة.// انتهى //02:12ت م0007