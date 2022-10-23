كانبيرا 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسدخلت "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، والتي توفر منصة لتعاون أوثق ، حيز التنفيذ.وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها "تم التصديق على الاتفاقية من قبل أستراليا والاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بعد توقيعها في العام 2017م. وستساعد الاتفاقية على دفع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي وتمهيد الطريق لتعاون أوثق بشأن القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف الرئيسية".// انتهى //04:40ت م0009