كانبرا 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسوقّعت أسراليا على التعهد العالمي بشأن غاز الميثان، حسبما أفاد اليوم وزير الطاقة وتغير المناخ الفيدرالي الأسترالي كريس بوين.وتلتزم البلدان الـ 122 التي صادقت على التعهد العالمي بشأن الميثان باتخاذ إجراءات طوعية على المستوى الوطني لدعم الهدف الجماعي للتعهد المتمثل في خفض انبعاثات الميثان البشرية المنشأ بنسبة 30% بحلول عام 2030م مقارنة بمستويات عام 2020م.// انتهى //09:15ت م0018