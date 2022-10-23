الباحة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسنفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 4624 جولة رقابية, على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة, أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 57 مخالفة للإجراءات الصحية.وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.// انتهى //09:32ت م0019