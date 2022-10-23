الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في اجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي (FATF) والتي عقدت خلال الفترة 18 - 19 أكتوبر2022م، والاجتماع العام الأول من الدورة الـ(33) لمجموعة العمل المالي (FATF)، والذي عقد برئاسة جمهورية سنغافورة خلال الفترة 20 -21 أكتوبر 2022م، بالعاصمة الفرنسية باريس.وناقش الاجتماع العام عدداً من المحاور أهمها خطط العمل لتعزيز عمل المجموعات الإقليمية، وخطة عمل تعزيز فعالية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والمستجدات حول نشاطات الدعم والتدريب والاستعدادات للجولة الخامسة لعمليات التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF)، وآخر المستجدات في مجال تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، كما تم استعراض آخر المستجدات حول أساليب ووسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى العائدات غير المشروعة من استخدام الفنون والآثار كوسيلة من وسائل غسل الأموال.وتم استعراض المستجدات حول أولويات الرئاسة وأهمها تعزيز عملية استرداد الأصول، كما تم مناقشة مساهمات الأعضاء لتمويل مجموعة العمل المالي (FATF) للفترة القادمة، والتزامات الأعضاء لدعم عمل المجموعة، وتم مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ بنود خطط عمل مجموعة العمل المالي للدول التي تواجه قصور إستراتيجي في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التحديثات المقترحة على عدد من توصيات المجموعة.// انتهى //10:21ت م0026