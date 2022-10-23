الخرطوم 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تسلّم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس رسالة خطية، من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية، وموقف تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.وأخبرت عن تسلّم وزير الخارجية السوداني علي الصادق، أمس رسالة خطية، من نظيره المصري سامح شكري تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.وأولت صحف الأحد اهتماماً بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 650 سلة غذائية في محلية أمبدة بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 650 أسرة، وذلك ضمن مبادرة المركز للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.ولفتت الانتباه إلى مشاركة السودان في قمة التغير المناخي، التي تستضيفها العاصمة الجيبوتية اليوم وتستمر لمدة يومين، تحت شعار "التغيرات المناخية الطريق للتكيف بمرونة مستدامة".وسلطت صحف السودان الضوء على توقيف وحدات من الأمن الليبي 94 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية كانوا على شواطئ القرة بوللي، وهم يستعدون للتوجه عبر البحر إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //10:24ت م0028