الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسشاركت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإضافة إلى 11 جامعة سعودية في المعرض الدولي للتعليم في دورته 18، في مركز إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أقيم خلال الفترة 19 - 22 أكتوبر 2022 وذلك ضمن الجناح الخاص بوزارة التعليم.وأوضح رئيس الوفد مدير عام الإدارة العامة للتعاون والتواصل الدولي والمحلي الدكتور نشمي الرشيدي، أن ركن الجامعة شهد إقبال العديد من الزوار الذين أبدوا اهتمامهم على وجه الخصوص بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والذي يستقبل الطلاب منذ أكثر من أربعين عاماً، إضافةً إلى تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال والتي لاقت إقبالاً واسعاً.ونوه الدكتور الرشيدي، أن ركن الجامعة أبرز دور منصة "ادرس في السعودية"، والتي تخاطب الطلبة الدوليين من مختلف دول العالم بعشر لغات مختلفة؛ لإبراز حجم التقدم الذي حققته المملكة على مستوى التعليم الجامعي بحسب المؤشرات والتصنيفات العالمية.// انتهى //10:29ت م0029