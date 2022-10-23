الهفوف 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأقامَ ميدان فروسية الأحساء أمس، حفلَ سباقه الثاني لموسم 1444هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، بحضور منسوبي الميدان وجمهور ومحبي رياضة الفروسية، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي : الشوط الأول على مسافة 1400م إنتاج السعودية للخيل الرابحة من عمر 0 - 3 + 4 سنوات فاز به ( نويشي ) للمالك : مصطفى الموسى، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية مفتوح أفراس عمر +4 سنوات على مسافة 1400م حقق ( مقاني ) للمالك : سعيد المخيدر المركز الأول، فيما حقق ( فالك خير ) للمالك : ناصر البراهيم المركز الأول في الشوط الثالث إنتاج السعودية الخيل مفتوح الدرجات عمر +4 سنوات على مسافة 1400م ، وفي الشوط الرابع إنتاج السعودية أفراس مواليد 2020 م، على مسافة 1400م حقق المركز الأول ( شرق دارفور ) للمالك : سعد الشهاب .وفي الشوط الخامس ( شوط الكأس ) حقق المركز الأول لإنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019 م ( ملينيوم ) للمالك : أحمد الضاعن وذلك على مسافة 1400م، وفي الشوط السادس مفتوح الخيل العربية الأصيلة مواليد 2019 م، على مسافة 1400م حقق المركز الأول ( شبل نمر ) ‏للمالك : عمر ناصر، وفي الشوط السابع إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019 م، على مسافة 1200م فاز به ( الأجدلي ) ‏للمالك : ناصر البراهيم، وفي الشوط الأخير إنتاج السعودية حصن مواليد 2020 م، على مسافة 1200م حقق المركز الأول ( أصبح القرين ) ‏للمالك: سعود الودعاني.// انتهى //10:34ت م0030