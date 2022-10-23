الدمام 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسزرعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 155 ألف زهرة في الشوارع والطرق الرئيسة والميادين العامة في محافظة القطيف، وذلك ضمن أعمالها في تحسين المشهد الحضري لتزيين وتجميل المحافظة.وأوضحت الأمانة، أن الزهور توزعت على الحدائق والميادين والطرقات والواجهات البحرية بالمحافظة وبأشكال جمالية مختلفة، وتنوعت بما يناسب طبيعتها وتكوينها الذي يتلاءم مع أجواء المنطقة وطبيعتها الجغرافية، مشيرةً إلى أن الأعمال تتم من خلال مسح المواقع المستهدفة ودراستها والعمل على توزيع الزهور الجديدة؛ حيث أنه خلال الموسم الحالي سيتم زراعة أكثر من مليون زهرة.// انتهى //10:34ت م0031