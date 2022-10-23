القاهرة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود حوكمة استخدام مياه النيل من خلال نشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، فضلاً عن الالتزام بالاستهلاك الرشيد والآمن للمياه الجوفية، للحفاظ على هذا المورد المائي.وواكبت انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022)، الذي تُنظّمه الحكومة المصرية اليوم ولمدة ٣ أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد في مصر.وأشارت صحف الأحد إلى دعوة الأمم المتحدة إسرائيل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وإطلاق سراحهم، فيما حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت ذاته من مخاطر تصعيد التوسع الاستيطاني في شرق القدس.ولفتت الانتباه إلى تحذير الأمم المتحدة من شبح مجاعة غير مسبوقة في منطقة القرن الأفريقي، قد تعبر البحر الأحمر إلى اليمن، نتيجة جفاف الأنهار، وظاهرة "النينو" التي تمنع سقوط الأمطار‪.وتحدثت صحف القاهرة عن حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات السودانية المعنية في إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوماً، عقب أحداث العنف التي وقعت في الإقليم وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.// انتهى //10:35ت م0032