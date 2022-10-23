الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسعقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاجتماع الدوري السابع المتعلق بلجنة تفعيل المختبرات الخاصة في الغرفة التجارية، لبحث سُبل تطوير عمل المختبرات الخاصة وتعزيز التعاون.وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحديات والحلول المقترحة، واستعراض منجزات اللجنة للعام الحالي، أبرزها: تسهيل عملية إصدار التصاريح الأمنية للمختبرات المعنية عبر منصة "زاول" بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، وارتفاع نسبة المختبرات المعينة إلى 20% عن السابق في التعيين أو التوسع في المجال للمختبر.وبحسب البيانات الواردة من المختبرات الخاصة عن أعداد العينات المحالة، فقد تم رصد نموٍ متزايد في المعدل مقارنة مع العام السابق، إذ بلغ معدل النمو خلال الربع الأول 5%، والربع الثاني 23%، وبلغ معدل النمو في الربع الثالث 49%.حضر الاجتماع مساعد النائب للفروع والتفتيش بالهيئة المهندس سعد الغامدي، والمدير التنفيذي للتسجيل والتراخيص المهندس عبدالله الضبيب، إضافةً إلى عددٍ من منسوبي الهيئة في قطاع العمليات وقطاع المختبرات.وتأتي هذه الاجتماعات انطلاقًا من دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في دعم العلاقة الإستراتيجية مع شركائها، وامتداداً لسلسلة اللقاءات السابقة، إذ تعد المختبرات الخاصة المرخصة والمعينة شريكًا إستراتيجيًا للهيئة.// انتهى //10:40ت م0033