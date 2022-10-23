بكين 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسانتُخب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) أن انتخاب شي جاء خلال الجلسة الكاملة الأولى للجنة التي عقدت اليوم برئاسته، وحضور 203 أعضاء باللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني و168 عضوًا احتياطيًا، كما جرى تعيينه أيضًا رئيسًا للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني.وانتخب أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ ولي تشيانغ وتشاو له جي ووانغ هو نينغ وتساي تشي ودينغ شيويه شيانغ ولي شي.كما تم انتخاب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال الجلسة، التي اعتمدت أعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذين رشحتهم اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كما سمت الجلسة أعضاء اللجنة العسكرية المركزية.ووافقت الجلسة على الأمين ونواب الأمين وأعضاء اللجنة الدائمة للجنة المركزية لفحص الانضباط الذين تم انتخابهم خلال الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية الـ20 لفحص الانضباط.// انتهى //10:47ت م0034