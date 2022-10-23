موسكو 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأطلقت روسيا الصاروخ الفضائي (سويوز-2.1 بي) اليوم، من قاعدة فوستوتشني الفضائية حاملًا على متنه ثلاثة أقمار اصطناعية للاتصالات من طراز (جونيتس- ام).وأوضحت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي)، أن هذا الإطلاق هو الأول لصاروخ من عائلة (سويوز-2) الذي يستخدم وقود النفتيل الصديق للبيئة، مشيرة إلى أن الأقمار الجديدة ستستقر في مداراتها، ومنها القمر الاصطناعي (سكيف-دي)، وهو الأول ضمن مجموعة (سفيرا) المدارية المكونة من أقمار اصطناعية عدة.وصُمم القمر الاصطناعي التجريبي؛ لاختبار الحلول التقنية الجديدة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وحماية مورد التردد المداري، وسيتم إطلاقه في مدار دائري متوسط على ارتفاع 8070 كم.وتستعد روسيا لإطلاق القمر الاصطناعي (مارافون) لتشغيل نظام إنترنت الأشياء، وكذلك وضع أول قمر اصطناعي من طراز (إكسبريس- ار في) في مداره بحلول أواخر عام 2025.// انتهى //10:54ت م0035