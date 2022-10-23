الدمام 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال صيانة وتنظيف لشبكات تصريف الأمطار بمحافظة رأس تنورة بأطوال إجمالية بلغت 37000 متر طولي، وتنظيف وصيانة 1118 مصائد تصريف الأمطار بالمحافظة، كما جرى صيانة مواسير ٣٠٠ - ٥٠٠ ملم بطول ٢٨٥ مترًا طوليًا، إضافة إلى تنفيذ برنامج رفع وخفض لمصائد وغرف التفتيش بشبكات تصريف الأمطار، ومعالجة وحل ملاحظات تجمع مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة (الصناعية الثانية، الصناعية الثالثة)، وذلك ضمن تجهيزات الأمانة لاستقبال موسم الأمطار.كما نفذت الأمانة برامج التشغيل والصيانة الدورية لمحطات التصريف، وصيانة وإصلاح وتأهيل شامل للمحطات تصريف مياه الأمطار، وتزويد المحطات بنظام مراقبة وكاميرات، وتجهيز المعدات والآليات والكوادر الإدارية والفنية، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة بالبلدية لمواجهة تأثير الأمطار، والعمل على تقديم حلول عاجلة على الطرق والشوارع الداخلية، ومراقبة مستوى ارتفاع منسوب مياه البحر.وشكلت الأمانة لجنة طوارئ لتصريف مياه الأمطار تكون مهمتها عمل مسح شامل لأماكن تجمّع مياه الأمطار في الشوارع الرئيسة والطرق الهامة والمدارس والمنشآت الحكومية؛ للعمل أولاً بأول على سحب كميات المياه منعً لتراكمها، وتلقي البلاغات والشكاوى عن تجمّعات الأمطار.// انتهى //11:10ت م0036