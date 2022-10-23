الجزائر 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم، تحت رئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مبرزة تصدر ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي جدول الاجتماع.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى إعلان وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية من مؤتمر (دعم استقرار ليبيا)، تمهيدًا لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، معتبرة بأنها المخرج الوحيد للصراع الدائر منذ أكثر من 10 سنوات.وعرجت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من خلال رصد استمرار تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق الضفة ومدينة القدس المحتلة، عبر عمليات التصفية الميدانية للمدنيين الفلسطينيين، واعتقال النشطاء السياسيين من كافة الفصائل، وهدم ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات.دوليًا، تابعت صحف الجزائر، تأدية رئيسة الحكومة الإيطالية الجديدة، جيورجيا ميلوني أمس، اليمين الدستورية لتصبح أول سيدة وأول يمينية تترأس الحكومة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وإعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي استمر سبعة أيام.// انتهى //11:42ت م0043