إسلام آباد 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، تأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف، بأن حكومته ستكمل مدتها الدستورية، وأنه لن يسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي.واهتمت بمواصلة فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في باكستان.وأشارت صحف إسلام آباد إلى تجديد باكستان حاجتها لمساعدة ضخمة من المجتمع الدولي؛ لإعادة تأهيل ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الفيضانات المدمرة، وإعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة من الفيضانات.ونشرت ترحيب وزیرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر بقرار مجموعة العمل المالي الدولية بشطب بلادها من القائمة الرمادية.وتطرقت في الشأن الأمني إلى نجاح الجيش الباكستاني في القضاء على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية في منطقة وزيرستان القبلية المحاذية للحدود مع أفغانستان.وتناولت صحف الأحد عزم اليابان على إعادة فتح سفارتها في أفغانستان، وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وأداء جيورجيا ميلوني اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية.// انتهى //11:44ت م0044