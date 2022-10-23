تونس 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا, أن تونس استحقت القرض المبرم مع الصندوق مؤخرًا والمقدر بـ 1.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما سيوفر لها الكثير من الفرص ويدعم قدراتها الاقتصادية، مبرزة أن الجانب التونسي أبدى رغبته في خصخصة بعض المؤسسات العمومية.وأوردت تجديد وزير خارجية الكونغو ومبعوث الرئيس الكونغولي لدى ليبيا، التزام الاتحاد الأفريقي بدعم الجهود الرامية إلى بناء دولة ليبية ديمقراطية ومدنية، مشددًا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لحث الليبيين على استئناف الحوار وتوحيد صفوفهم والقيام ببعض التنازلات لأجل بلوغ توافقات تسهل الذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة متزامنة.وتابعت استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر خاصة من القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.واهتمت صحف تونس بأداء زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني جورجيا ميلوني اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء إيطاليا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا لتتولى السلطة.// انتهى //11:47ت م0045