الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسينظم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسكري، "الملتقى الثاني للسكري" في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 – 29 أكتوبر 2022م، تحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال داء السكري من مختلف القطاعات الصحية في المملكة.ويناقش الملتقى أحدث التقنيات في السيطرة على داء السكري، وتعزيز سبل الوقاية منه ومكافحته، وتطوير المعرفة الطبية للممارسين الصحيين ورفع كفاءة وجودة أدائهم في مجال داء السكري.ويهدف الملتقى إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى داء السكري في المملكة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بداء السكري.وسيتخلل الملتقى عقد العديد من ورش العمل وطرح الأوراق العلمية المقدمة من المتحدثين الدوليين والمحليين في المسارات العلمية المختلفة لكافة التخصصات الصحية منها: مسار جديد في علاج ومكافحة داء السكري، ومسار الصيدلة الإكلينيكية، ومسار التثقيف الصحي والتمريض، ومسار القدم السكري ومضاعفاتها.وسيقام تزامناً مع الملتقى معرض مصاحب لمراكز السكري والهيئات العلمية والمؤسسات الصيدلانية التي تعمل على تطوير العلاجات والأساليب الحديثة للسيطرة على داء السكري، مما يضع هذا الملتقى العلمي في مصاف الملتقيات الدولية في مجال السكري.كما يتيح الملتقى للمسجلين الحصول على ساعات تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث يمكن التسجيل بالملتقى من خلال الرابط التالي: http://sndc-2forum.com.يذكر أن المركز الوطني للسكري يّعد مركزاً مرجعياً رائداً في السيطرة على داء السكري والوقاية منه، ومظلةً لتدعيم وتقوية التنسيق بين القطاعات الصحية في المملكة والقطاعات ذات العلاقة التي تعمل في مجال السكري.// انتهى //11:59ت م0046