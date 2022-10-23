الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستنظّم الهيئة السعودية للمهندسين غداً، ورشة عمل حول تعزيز أعمال الشركات والمكاتب الهندسية في المملكة، بمشاركة عدة جهات من القطاع الحكومي ذات العلاقة بالمجال الهندسي.وأوضح أمين الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الورشة تُعد ضمن مبادرات الهيئة المهنية التطويرية لرفع مستوى الممارسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، وبهدف إنشاء منصة تجمع أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون والتكامل ومعالجة التحديات، وتعزز نسبة الوعي لدى منظومة الشركات والمكاتب حول الأنظمة والإجراءات والبرامج المرتبطة بين الجهات والشركات والمكاتب الهندسية، إضافةً إلى استثمار الفرص المتاحة وتفعيل دورها بشكل يسهم في زيادة مشاركتهم في المشاريع الوطنية الهندسية.وبين أن الورشة ستشهد مشاركة عدة جهات من القطاع الحكومي أبرزها: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لمناقشة اشتراطات إصدار رخصة البناء، وتطبيق كود البناء السعودي ونظام مزاولة المهن الهندسية، واشتراطات السلامة للدفاع المدني، وتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية والتحديات التي تواجههم في القطاع الهندسي لدعم ممارسة أعمالهم الهندسية، ولتحسين خدماتها تجاه المستفيدين.وأكّد أن مخرجات ورشة العمل سيكون لها دور مهم في تطوير وتحفيز بيئة الشركات والمكاتب الهندسية، وتطلعات أصحابها تجاه الجهات الحكومية والقطاع الهندسي.// انتهى //12:12ت م0048