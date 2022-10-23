المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسبدأ المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة اليوم باستقبال طلبات الالتحاق بالمعهد لمرحلتي الدبلوم والبرامج الفصلية, للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الجاري.وأوضح مدير المعهد المهندس بندر بن رزيق الحربي أن التقديم متاح عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة "قبولي" ويستمر لمدة خمسة أيام, ويشمل تخصصات الحاسب الآلي, والكهرباء, وميكانيكا السيارات, والتبريد والتكييف, وصيانة الأجهزة الذكية, والتمديدات الصحية, والنجارة العامة, والميكانيكا العامة, مبيناً أن برامج المعهد تسهم في تدريب وتأهيل الخريجين من أبناء المدينة المنورة والمراكز التابعة لها, وتأهيلهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //12:13ت م0049