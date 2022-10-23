الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسأطلق صندوق التنمية الزراعية، الرقم الموحد (920018388) لخدمة المستفيدين، بهدف تيسير وتسهيل التواصل مع العملاء ووصولهم للخدمات التي يقدمها الصندوق.ويوفر الصندوق عبر الرقم الموحد الجديد، خدمة الرد على الاتصالات التي تشمل الرد على استفسارات المستفيدين حول المنتجات الائتمانية والخدمات المتنوعة التي يقدمها، وكذلك الاستفسار عن معاملات العملاء الحاليين أو تقديم خدمات الدعم الفني، إضافة إلى استقبال الاقتراحات أو البلاغات والشكاوى.وسيكون الرقم الموحد متاحًا على مدار أيام العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.// انتهى //12:14ت م0051