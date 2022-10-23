الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (20) موقعاً حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز البسيتين لمدة يومين، ويوم الاثنين في هيئة الإذاعة والتلفزيون بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في جمعية البر الخيرية ببريدة، ويوم الأربعاء في مركز السكر والغدد الصماء، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في الكلية التقنية لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز صوير لمدة أسبوع، وللنساء في ابتدائية أم المؤمنين أم حبيبة، وفي المتوسطة الأولى عام، ويوم الأربعاء في المتوسطة الثانية بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز الهياثم بمحافظة الخرج لمدة أسبوع، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ويوم الأربعاء في مقر البريد السعودي سبل لمدة يومين لكل منهما.والوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما.وفي منطقة الباحة تقدم الخدمة اليوم للنساء في متوسطة فاطمة بنت اليمان برغدان لمدة ثلاث أيام، ويوم الأربعاء في مجمع الغبشة لمدة يومين.فيما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان لمدة يوم واحد، وللنساء في الثانوية الثانية عشرة بمنطقة تبوك لمدة أسبوع، وفي مركز العزيزية بمحافظة يدمة في منطقة نجران لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال ويوم الأربعاء للنساء في أمانة منطقة حائل لمدة يوم واحد.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //12:23ت م0052