الرياض 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسنظّمت جامعة الفيصل بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث اليوم "المؤتمر السعودي الأول لاقتصاديات الصحة والإدارة المالية"، بحضور معالي مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع, والمشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ووكيل وزراة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد الجديع, وذلك في مقر الجامعة بالرياض.وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور خالد القطان أن المؤتمر يستمر يومين ويهدف إلى رعاية صحية أكثر استدامة، وزيادة الوعي وتبادل المعرفة حول اقتصاديات الصحة، ودور الإدارة المالية في تحول الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على ديناميكيات السوق في هذا المجال ودور كفاءة الإنفاق لضمان الاستدامة في الرعاية الصحية، مضيفاً أن المؤتمر سيتطرق إلى القطاعين الحكومي والخاص، حيث أقيمت ورش عمل تساعد على إيجاد الخطوات المطلوبة في القطاعات الصحية بمختلف أنواعها تتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن المؤتمر يستضيف عدة متحدثين عالميين مختصين، إضافة إلى متحدثين محليين.ولفت النظر إلى أنه خلال المؤتمر سيتم الإعلان عن انطلاقة المركز المختص في اقتصاديات الصحة في الجامعة الذي سيقدم الكثير من الاستشارات والبرامج التعليمية التي تخدم هذا المجال.من جانبه أكد الدكتور الفياض أن المملكة تشهد تحولاً كبيراً في مختلف القطاعات أهمها التحول الصحي والمعني بتقديم الخدمة لأكبر عدد من المرضى بجودة عالية، والوصول إلى خدمة ذات قيمة، مبيناً أن المؤتمر سيناقش الاستثمار الصحي وكيف يساعد على ديمومة القطاع, حيث يجمع المؤتمر بين القطاع الصحي ومقدمي الخدمة الصحية وقادة القطاع المالي الصحي وممن لهم إسهام مثل تقنية المعلومات وغيرها من الخدمات المساندة التي تساعد في تحقيقها.// انتهى //12:23ت م0053