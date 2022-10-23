أبها 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واستُنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير غداً، ملتقى مديري الموارد البشرية الأول بمنطقة عسير، وذلك على مسرح الكلية التقنية للبنين بخميس مشيط.وتُشارك بالملتقى العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، ومنها: صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة السعودية للمدن الصناعية بمنطقة عسير "مدن" وأكثر من 30 ممثلاً لمصانع منطقة عسير المختلفة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أن الملتقى الذي يعقد لأول مرة على مستوى منطقة عسير، يهدف إلى تعزيز التواصل بين قطاع التدريب التقني والمهني وقطاعات الأعمال بمنطقة عسير، ودراسة مواءمة تخصصات التدريب التقني والمهني بالمنطقة مع احتياجات قطاعات الأعمال، وتطوير برامج التدريب التقني والمهني بمشاركة قطاع الأعمال، إلى جانب إطلاق مبادرات توظيف الخريجين والخريجات من منشآت التدريب التقني والمهني بقطاعات الأعمال بالمنطقة.// انتهى //12:23ت م0054