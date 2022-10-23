بريدة 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واساختتمت جامعة القصيم أمس، مُمثلةً بقسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية، مشاركتها في المؤتمر السعودي السابع للبصريات بمدينة الرياض، الذي نظمته الجمعية السعودية للبصريات على مدى ثلاثة أيام، حيث حصل الطالبان محمد سعد النافع، ومحمد فهد الحربي من قسم البصريات بالجامعة على أفضل بحثٍ علمي مشارك في جلسات العروض الخاصة بالطلاب في المؤتمر.وجاءت مشاركة الجامعة من خلال تنفيذ عددٍ من المحاضرات والورش العلمية، التي قدمها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى مشاركة عددٍ من الطلاب بمحاضرات وأبحاث منشورة، كما تم تكريم الجامعة نظير دورها في إنجاح فعاليات المؤتمر، وتسليم الدرع لرئيس قسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الدخيل.كما أقامت الجامعة خلال المؤتمر، معرضاً مصاحباً لكلية العلوم الطبية التطبيقية استعرض جهود قسم البصريات والنادي الطلابي المميزة والرائدة في مجال البصريات، بالإضافة إلى المشاركات المجتمعية التي نفذها القسم لخدمة المجتمع، وتقديم عدد من المطويات التعريفية عن الجامعة بشكل عام والتعريف ببرنامج دكتور بصريات بالجامعة.يذكر أن المؤتمر شهد تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والنشرات العلمية المتعلقة باختصاص البصريات وقياس النظر، إضافة إلى معرض للعديد من الشركات الطبية، وناقش عدداً من الموضوعات، منها: فحص وعلاج أمراض العيون، وتصحيح العيوب الانكسارية، وآخر المستجدات في ضعف البصر الشديد، وتشخيص وعلاج مشاكل النظر عند الأطفال، ومكافحة الإعاقة البصرية.// انتهى //12:24ت م0055