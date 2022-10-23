نجران 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة محمد بن حسين بالحارث.واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن سير العمل في الفرع والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وبرامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتسويق الزراعي.ونوه الأمير تركي بن هذلول بدعم الحكومة الرشيدة - أيدها الله - للتنمية الزراعية المستدامة في مناطق المملكة كافة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنوع القاعدة الاقتصادية للوطن, مثمنًا جهود منسوبي صندوق التنمية الزراعية وما يقدمه من خدمات للمزارعين تمكنهم من المساهمة في الإنتاج الزراعي لاسيما مع ما تتميز به منطقة نجران في المجال الزراعي.// انتهى //12:44ت م0056