طرابلس 27 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 23 أكتوبر 2022م واسشدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.وأكد عبدالله باتيلي خلال لقائه مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وفقًا لوكالة الأنباء الليبية اليوم، عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، مجددًا دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بِمِلكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.كما التقى المبعوث الأممي كذلك مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق، وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.// انتهى //13:38ت م0072